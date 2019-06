Tite pide paciencia para Brasil en la Copa América

Una goleada no es suficiente para dar tranquilidad a Brasil , o al menos fue la sensación que dejó el debut del "Scratch" en la Copa América 2019 , algo de lo que es consciente Tite, el técnico del conjunto anfitrión después de vencer por 3-0 a Bolivia.

"Cuando uno no está produciendo, no espera del hincha una comprensión mayor, va a abuchear. Eso lo he vivido en los grandes equipos que pasé, sobre todo cuando el balón pasa del lateral al central, del central al lateral.