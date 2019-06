Thiago Silva dejó la rivalidad de lado y afirmó: "Messi es el mejor jugador de la historia"

Es un hecho que el Clásico Sudamericano Brasil vs Argentina tendrá lugar en las Semifinales de la Copa América este martes y se visualiza como una final adelantada, debido a la fuerte rivalidad que ambas selecciones siempre han protagonizado. Es por eso que la declaración de Thiago Silva al finalizar el entrenamiento de este sábado tomó a muchos por sorpresa.

" Messi es el mejor jugador de la historia. Es el mejor que he visto jugar. No vi a Pelé, a Zico, a Maradona, jugadores de los que se habla mucho; Vi a Ronaldo, a Adriano, jugué con Seedorf pero Messi no tiene igual", indicó el central, y aprovechó para compararlo con otro grande contemporaneo: "Por eso también tenemos que destacar a Cristiano Ronaldo, por la disputa personal tan igual, él merece tanto respeto como Messi".