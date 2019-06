Roger Martínez y el incumplimiento de la pensión: ¿Cuánto debe y podría jugar la Copa América?

Vaya lío se desató en la selección de Colombia, después de que en las últimas horas se informara que Roger Martínez no podía salir del país luego de que un juzgado de lo familiar informara que tiene atrasos en el pago de manutención de su hija de 15 meses de nacida, por lo que su participación en la Copa América correría riesgo.

La expareja del jugador y madre de su hija, Yennifer Villalba , explicó los motivos de la demanda: “Viví con él seis meses en China, pero en cuanto supo que había quedado embarazada, rompió la relación y yo regresé a Cartagena porque mi embarazo fue de alto riesgo y quería que me vieran médicos colombianos. Al ver su desinterés tuve que demandarlo para que reconociera a su hija a pesar de tener la certeza”, indicó al periódico el Tiempo de Colombia.

Lo cierto es que la juez le sentenció a pagar cuatro millones de pesos colombianos (mil 214 dólares) al mes, la mitad a la cuenta de la madre y los otros dos millones (607 dólares) en un fideicomiso para garantizar los estudios posteriores de la niña de nombre Cataleya Martínez Villalba de 15 meses. Yennifer le acusa de cumplir lo primero, pero no lo segundo.



“Tendrá que pagar 10 meses, cada uno de dos millones (en total seis mil dólares), y dejar garantía de 24 meses pagados (equivalente a 29 mil dólares). Es un padre irresponsable, porque no sólo es dinero, la niña no tiene amor ni cariño por parte de Roger, la mamá de él fue la que me retó a que lo demandara”, le dijo a Radio La FM de Colombia. La abogada de Yennifer, Rosario Rada, dijo que el jugador tiene tres hijos más y que enfrenta otra demanda de una de las madres.