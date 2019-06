Revelan detalles por los que Rento Ibarra dejó la selección de Ecuador

Brito aseguró que Renato Ibarra sí estuvo con una molestia física, pero ello no le impediría sumar minutos, difundió este martes el medio ecuatoriano teradeportes, y que la decisión de no continuar concentrado fue en realidad del seleccionado.

"El golpe se produjo en un entrenamiento previo al enfrentamiento con Chile, además de los exámenes complementarios que hicimos, no revestía ningún tipo de gravedad o inconveniente, pero era un problema que venía arrastrando hace algunas semanas y que se hizo manifiesto cuando sufrió ese golpe.

Lo más revelador, de acuerdo al médico de la selección de Ecuador, es que el propio Ibarra fue decidió no estar en la concentración del equipo en la Copa América Brasil 2019.

"El jugador ha manifestado que no se siente a gusto, que no está tranquilo y luego de la conversación con el profesor Gómez decidió alejarse de la concentración. El profesor no tenía más que aceptar el pedido del jugador", aseguró Vicente Brito, médico de La Tricolor.