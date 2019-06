Renato Ibarra replica a 'Bolillo' Gómez: "Yo no me fui de la selección, él me echó"

"Nunca abandoné la Selección. Él me botó . Sus declaraciones no son verdad. Si él (Gómez) sigue al mando sería complicado que yo vuelva a la selección ", afirmó el volante de América.

"Él se me acercó a mi habitación, me dijo que estaba molesto con mi actitud y me dijo que no iba a seguir en la selección. Yo nunca decidí retirarme de la selección, fue decisión de él", acusó Ibarra.