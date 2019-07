Maracaná, el estadio que anhela y vibra por ver campeón a Brasil

Maracaná, en su momento, fue la casa por excelencia de la Canarinha, pero con el pasar de los años, el recinto se hizo viejo y ya no eran tan utilizado como realmente se quisiera. Tuvo primero una remodelación para que fuera embutacado, pero finalmente cambió su imagen por dentro de cara al Mundial 2014, por lo si alguna vez hubo casi 200 mil personas, actualmente le caben cerca de 80 mil con todas las adecuaciones hechas.

Aquel doloroso recuerdo del “Maracanazo” , cuando perdió ante Uruguay, no es catalogado como partido de Final, ya que fue juego de Fase Final del Mundial 1950, el cual constaba de un grupo último de selecciones que jugaban entre ellas para definir al campeón por puntos.

No dentro de este rubro entra la Final de los Juegos Olímpicos Río 2016, porque ese torneo es Sub 23 avalado por la FIFA con refuerzos de mayor edad, tres, por lo que no es un torneo de selecciones mayores- En 2016, la Canarinha derrotó en penales a Alemania y se adjudicó su primera medalla de oro en su historia en este deporte, su disciplina por excelencia.