¡Fin de las rachas! Los estragos que causó la derrota de Argentina ante Colombia

En 1983 empató 2-2 en Ecuador, a partir de 1987 ya se jugó la Copa América en una sola sede y bajo este sistema, Argentina nunca había perdido su primer juego:

1-0 vs Chile en 1987

3-0 vs Venezuela en 1991

1-0 vs Bolivia en 1993

2-1 vs Bolivia en 1995

0-0 vs Ecuador en 1997

3-1 vs Ecuador en 1999

6-1 vs Ecuador en 2004

4-1 vs Estados Unidos en 2007

1-1 vs Bolivia en 2011

2-2 vs Paraguay en 2015

2-1 vs Chile en 2016