El niño que acompañaba a Messi revela qué hace Lionel durante el himno de Argentina

Cuando la selección de Argentina salta a la cancha de juego y se entona su himno nacional, los labios de Lionel Messi no se mueven. Es una de las tantas cosas por las que se le critica, se le tache de pecho frío e incluso de antipatriótico; sin embargo, el niño que lo tomó de la mano en el duelo ante Catar reveló un hecho que no se conocía.

De entrada, ya en 2015, Messi había dado a conocer sus razones para no cantar el himno: “No lo canto a propósito. Una vez que empezaron con las críticas, lo hago a propósito. ¡Si no me cambia nada cantar el himno o no! Es una boludez (tontería), para mí. Pero me llega, el himno. A todos. Cada uno lo vive a su manera. Yo prefiero que cuando juega la selección, suene el himno”, dijo aquella vez para TyC Sports.