Burlas de Chilavert y la dura crítica sobre Ruggeri tras haber menospreciado a Paraguay

José Luis Chilavert, exarquero mítico de la selección de Paraguay, no se anduvo con rodeos tras el empate del combinado guaraní ante Argentina, la albiceleste sólo pudo igualar a través de un penalti polémico decretado por el VAR e, incluso, los albirrojos pudieron llevarse el triunfo si es que no hubieran errado una pena máxima. Todo eso ‘Chila’ lo resumió en una imagen de Twitter: “Paraguay 1 vs. VAR 1”.