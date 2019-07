Lionel Messi: "Brasil maneja todo en Conmebol"

Una cara pocas veces vista. Lionel Messi denotó su molestia y enojo por el pésimo arbitraje, a su consideración, que se vivió este martes en el Brasil vs Argentina de la Copa América 2019.

“Nos faltó al respeto con el arbitraje que tuvo. No es excusa, pero ojalá que la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, pero no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, todo es muy complicado. No debemos reprocharnos, no se dio, ya está… mala suerte. Vieron manos boludas, faltas boludas, penales pelotudos… Y hoy no fueron al VAR””, mencionó el delantero al término del cotejo en el que la albiceleste cayó 2-0 ante la verdeamarela.

“Terminamos con bronca. Hicimos un gran partido, no era para que termine de esta manera, ellos no fueron superiores a nosotros. No nos cobran un penal, hay una de Otamendi, se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR, una cosa increíble”, añadió tras la Semifinal.

Sergio Agüero, por su parte, también se quejó del arbitraje de Roddy Zambrano y lamentó que el VAR no sea equitativo para todos.