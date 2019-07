"Argentina merecía estar en la Final", Lionel Scaloni

"No tengo palabras para desquibrirlo. Felicitamos a Brasil, pero lo merecíamos; jugamos como una selección grande. Brasil fue sometido; fuimos quiénes más le hicimos daño y fue el mejor partido de este torneo, es un partido bastante completo pero no sirve por el resultado final, pero si alguien merecía estar en la Final era Argentina. Fuimos superiores al rival ", mencionó el estratega al término del partido en el que la verdeamarela se impuso 2-0.

"Jugar en esta cancha con estas condiciones, superando al rival. Todo lo que venga será positivo, el 2-0 marca todo, oímos un silbato, Foyth se para y es una jugada totalmente invalidada, aún así seguimos creando, me enorgullece el partido que hicieron mis jugadores".

Scaloni criticó la labor del silbante ecuatoriano Roddy Zambrano: "No me gustó el árbitro, estuve todo el rato junto al línea y el cuarto árbitro y condicionaban continuamente a Tagliafico, en las jugadas chiquitas siempre marcaba para Brasil, no estuvo a la altura del juego".