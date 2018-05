Conmebol invitó a México a la Copa América, pero no tuvo respuesta alguna

Durante el Congreso de la Conmebol, celebrado este viernes, el presidente de dicho organismo, Alejandro Domínguez, afirmó que invitaron a la Copa América a las Selecciones de México y de Estados Unidos, sin embargo, no recibieron respuesta alguna.

“Quiero ser claro, Conmebol sí invitó a México y a Estados Unidos a través de la Concacaf, pero pasado el tiempo no hemos tenido ninguna clase de respuesta. Desconocemos el motivo de la no respuesta, pero ya la organización no tenía tiempo de esperar, entonces se determinó hacer una Copa América con 12 selecciones”, apuntó Domínguez.



México era un invitado regular a la Copa América desde 1993, pero desde la Copa América de Argentina 2011 utilizó equipos alternos debido a que las fachas coincidían con el certamen oficial de la Concacaf, la Copa Oro.