Los mexicanos en Conchampions, a revertir lo mostrado en la ida

La ida de la ronda de 16 no fue sencilla para los equipos 'aztecas' y es que el único que logró sacar ventaja fue Santos , que derrotó 2-6 a Marathón en San Pedro Sula, dándoles calma para recibir la vuelta en el Estadio Corona, encuentro que tendrá lugar el miércoles.

Rayados se tuvo que conformar con un insípido 0-0 obtenido en El Salvador ante el modesto Alianza. Aunque ´parece que no tendrán mayor problema para liquidar la serie en casa, el no haber podido siquiera marcar gol en Centroamérica seguro que no cayó bien en el seno regiomontano.