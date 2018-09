La Cláusula de Juan Carlos Osorio que podría llevarlo gratis a Colombia

El futuro de Juan Carlos Osorio no está tan definido como uno creyera. No, pese a haber sido oficializado como entrenador de Paraguay o de haber entregado su primera lista de convocados; el DT colombiano podría cambiar de selección sin siquiera dirigir un partido con la albirroja.

No es ningún secreto que Osorio quiere entrenar a la selección de su país natal. Curiosamente, Colombia no tiene entrenador tras no haber renovado con el argentino Néstor José Pékerman.

Evidentemente, dicha situación no tiene muy satisfecha a la afición paraguaya que, no tiene tan buenas expectativas con Juan Carlos Osorio.

"No solo ahora, el sueño de toda mi vida es dirigir a la selección de Colombia, pero ahora estoy aquí -con Paraguay- y me entrego al 100 por ciento disfrutando del fútbol de primera y segunda. No niego que como colombiano tengo un sueño, pero me debo ahora a Paraguay".