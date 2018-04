Yasser Corona anuncia su retiro como profesional

El defensor mexicano Yasser Corona anunció su retiro como profesional de las canchas del fútbol, ocupando las redes sociales el zaguero ex de Xolos hizo pública su decisión con una emotiva carta dedicada al fútbol.

La publicación de Yasser menciona el detalle de su lesión, la cual lo imposibilita de poder jugar:



“Y aunque seguiré disfrutando de ti, ya no será lo mismo, porque para mi mala fortuna, mi cuerpo no me lo permite más. Sí, fue un golpe duro el que me di, y es por ello que dejaré de jugarte”.

También habla sobre el renacer que tuvo con la herida en las cervicales, hecho que le sirvió para darse cuenta de nuevos detalles de la vida con su familia:

“Ahora desde el otro lado de la línea, del lado en el que disfruta viendo jugar a los demás y aprendiendo del juego”



Al final Corona habla de la promesa que no le pudo cumplir a Ezequiel Orozco de volver a las canchas tras recuperarse de su lesión:

“Perdón Cheque, sé que te dije que volvería. Por siempre estará presente hermano. Gracias infinitas para ti. ¡GRACIAS FUTBOL!”.

El defensor formado en las básicas de Morelia dejará las canchas luego de ser alejado de ellas por una lesión en el cuello, la cual se dio en el encuentro de Copa MX entre Xolos y Correcaminos en el 2017.

La herida se dio cuando Yasser chocó con un rival, afectando la sexta cervical de la columna y poniendo en riesgo el movimiento de todo el cuerpo por parte del jugador.

Corona jugó con Monarcas, Venados, Jaguares, Puebla, San Luis, Querétaro, Xolos y la Selección Mexicana, viviendo dos etapas con Morelia y Chiapas.



