Cle Kooiman, emblema del Team USA sufre de cáncer

Malas noticias para el balompié norteamericano, uno de sus emblemas y quizás primeros íconos está librando una fuerte batalla contra el cáncer.

Se trata de Cle Kooiman, exdefensor nacido en California y que tuvo un paso por el fútbol mexicano con el Cruz Azul y Morelia en los 90’s.

El juego fuerte e intenso que caracterizó a Kooiman durante toda su carrera ahora se ven reflejados en su empeño por combatir la enfermedad.

El exfutbolista fue diagnosticado de cáncer en la próstata de un tipo muy agresivo, lo que hizo que Cle tuviera que ser operado para extirparle el órgano y tejido afectado.

"Cuando descubrí por primera vez que no quería contarle a nadie, que generalmente es lo que hago con problemas graves en mi vida. Por lo general, me como el problema y sigo adelante, lo que estoy seguro de que la mayoría de la gente hace. Hmmmm, tal vez así comenzó realmente mi cáncer".

Además de tener que cambiar su alimentación y hábitos de forma drástica para poder combatirlo:

"A mi tipo de cáncer le encanta crecer y dividirse al comer testosterona", dice. "En esencia, estamos tratando de matar de hambre a las células cancerosas. El problema es que mi tipo de cáncer es un poco astuto y sabrá cómo hacer su propia testosterona en su propia célula. Bastante loco, ¿verdad?".



publicidad

Su familia ha sido un gran apoyo y también un motivo para seguir luchando día a día, un ejemplo fue el mensaje que le dio a su hijo una noche en casa:

"Anoche, mi hijo Cody, que tiene 4 años, mientras me ayudaba a tomar mis pastillas nocturnas, me preguntó si el cielo era un buen lugar y si iría allí mañana", dice. "Oh hombre, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Le dije que iría allí, pero todavía no. Dije que todavía tengo demasiado amor para dárselo antes de irme ".

Kooiman espera salir adelante y superar el cáncer para seguir adelante con su vida y sus pasiones como lo son el surf, ayudar a las nuevas generaciones por medio del futbol y su experiencia y ante todo por ver crecer a sus hijos y disfrutar de su familia.