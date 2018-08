Claudia Villafañe demanda 1.5 mdd a Diego Maradona por violencia de género

“He sido y sigo siendo víctima de una de las peores formas de violencia de género que existen. Una forma de violencia psicológica, emocional y destructiva, que tiene su peor costado en la repetición. Diego eligió el camino de la sistemática humillación a mi persona. Humillaciones a cada paso como las que me dispensa ahora calificándome de ‘incogible’ de manera pública, o tildándome de ‘vieja’ o que mis órganos ‘no valen dos con cincuenta’. Agravios que para una mujer son una vejación”.

“Diego me sigue diciendo ante el mundo que lo quiera oír ‘chorra’, ‘ladrona’ y que voy a ir presa. He pasado las mil y una. He llorado en largas noches de desamor y vergüenza desde que Diego comenzó este camino de las denuncias, de las injurias del acoso permanente. Quiera Dios iluminar a Diego y hacer que se detenga. Que recupere el alma que alguna vez tuvo, que vuelva a tener esa hombría que lo hizo fuerte entre los fuertes”, relató.