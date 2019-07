Chicharito no quiere contrato millonario, pues pesa más su amor por el futbol

Javier 'Chicharito' Hernández admitió que no busca un contrato millonario para la próxima temporada y no descartó permanecer con el West Ham si el club entiende su amor por el futbol y se encuentre convencido de querer contar con él la próxima temporada.

“Ya no estoy más por el dinero. El equipo que me quiera y esté convencido de mí, vea eso y se lo quiero transmitir y si es West Ham y me quedo aquí, pues bienvenido sea”, expresó el atacante mexicano.

Chicharito y su ‘adolescencia tardía’

Javier Hernández indicó que se encuentra también en una etapa en la que posiblemente se trate de una adolescencia tardía y en la que se dio cuenta que la fama, el dinero y los éxitos por logros conseguidos no son todo en la vida y que lo que realiza y expresa a través de sus redes sociales no le distraen de su profesión como futbolista.

“Entrar en una adolescencia tardía se vale. Aparte de que se vale, las decisiones que se ven muy infantiles y que las he tomado así como de rebeldía no han afectado en nada al futbol, creen que porque me pinto el pelo, ya me distraje; creen que porque uso ropa distinta, ya me distraje; creen que si porque uso mal las redes sociales, ya me distraje”.