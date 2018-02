‘Chicharito’ le deja en claro al West Ham que su único amor en la vida son las Chivas

Mucho se habló de una posible salida de Javier Hernández del West Ham tras la poca actividad que tiene con los ‘Hammers’, el mexicano al final se quedó en el conjunto inglés. Al ser cuestionado sobre sus sentimientos hacia el cuadro londinense y sobre si existía algún equipo que amara, no tuvo problema alguno en dejar en claro sus sentimientos.



“Estoy muy contento en el West Ham, pero tengo sólo un amor en mi vida en el futbol. Ese es el club de mi ciudad, las Chivas de Guadalajara. Los otros clubes son mis novias. Las amo en el momento en que estoy con ellas, luego nos despedimos. Pero amor de la vida sólo hay uno”, declaró el mexicano al diario Daily Mirror.



Así mismo reveló que si le pasó por la mente dejar el equipo ante una oferta de la Premier League.



“Sí, en efecto, me pasó por la mente irme del club. No porque no me guste el West Ham, sino porque necesito tener minutos en el campo. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y quiero jugarla. Pero puedes ver que, incluso mientras mi agente decía que me quería ir, yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para ayudar al equipo. Hubo ofertas de la Premier League. Y una me interesaba. Pero ahora que la ventana está cerrada y me quedé aquí, trataré de lograr el objetivo principal del club, que es salvarse del descenso”, concluyó ‘Chicharito’.