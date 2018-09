Chelís más duro que nunca: “Maradona está enfermo y necesita ayuda, no un equipo”

Está claro que José Luis Sánchez Solá no se guarda nada al momento de dar declaraciones. En esta ocasión el técnico habló de la llegada de Diego Armando Maradona al futbol mexicano para dirigir a Dorados de Culiacán en el Ascenso MX, posición donde cree que no le irá bien al argentino y no propiamente por su falta de capacidad.

"No va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo y no se da cuenta quién lo contrata, ni sus allegados. Más que contratarlo, los grandes clubes del mundo, el gran fútbol del mundo necesitaría ayudarlo a salir de su enfermedad", dijo el Chelís en una entrevista con ESPN.

Además, como Maradona en su presentación como estratega de Dorados compartió que Antonio Mohamed, exentrenador de Rayados, le contó algunas historias acerca del equipo de Sinaloa, Chelís también le pegó duro al ‘Turco’.

"Si Mohamed fuera su amigo y lo quisiera ayudar, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán. Eso no es ser amigo, pero bueno, cada quién que entienda la palabra amistad como quiera", afirmó el actual técnico de Las Vegas Lights FC en la North American Soccer League (NASL).

"Es un ser humano, no es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina. Es un ser humano del cual se están aprovechando. Obviamente, al estar mal no les va a funcionar y lo van a acabar despidiendo, porque está enfermo, va a reincidir en las cosas que acostumbra este señor. Tú no puedes agarrar a un ser humano para beneficiarte, eso es prostitución", concluyó el Chelís sobre Maradona y su llegada a Dorados.