Charlyn Corral sigue en Levante "para cumplir su sueño de ser campeona"

“Muy contenta, no fue una decisión fácil, pero estoy 100% convencida de que esta es mi casa y de que quiero seguir haciendo historia con el club ”, comentó en entrevista con la página oficial de equipo valenciano.

“Estoy súper feliz, agradecida con esta institución a más no poder porque creo que el cariño que he recibido desde el día uno ha sido muchísimo y me lo siguen demostrando.