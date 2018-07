César Menotti estalla contra la AFA: “Para agarrar un revólver y matarlos”

“Los clubes (en Argentina) no tienen agua. Es terrible esto la verdad que me da vergüenza, me da ganas de irme a la mierda te juro, de irme a vivir a Uruguay. Esto no se puede aguantar. Gastaron una fortuna en un predio en Marbella, ¿pero en Marbella qué? Ya me dio ganas de agarrar un revólver y matarlos… Por qué no le dan la plata a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita. No comprar en Marbella una mansión con un campo de entrenamiento. No se puede creer esto”, indicó.