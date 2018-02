Carlos Vela volvió a desairar al fútbol

Las razones por las que no te puedes perder el NBA All Star Game

El fútbol parece no contar para Carlos Vela o a lo mucho es ‘su trabajo’; así lo hizo sentir al ser entrevistado la noche del sábado en el All Star Weekend de la NBA.

E l flamante refuerzo de la nueva franquicia de Los Angeles en la MLS fue una de las celebridades invitadas por la NBA al fin de semana de estrellas.

Al ser abordado por los medios en el evento de baloncesto Vela no ocultó su pasión por el ‘deporte ráfaga’ y la NBA.

También dejó claro que el básquetbol está por enicma del futbol para él: “Prefiero ver mil veces un partido de básquet, que uno de fútbol”.



Donovan Mitchel es el rey de las clavadas en la NBA Donovan Mitchell, jugador del Utah Jazz, se convirtió en campeón del concurso de clavadas al vencer a Nance Jr. por 98-96. Te presentamos las mejores ejecuciones de la noche.

Al ser abordado por los medios sobre quién es su ídolo en las duelas, respondió lo siguiente: "El mejor es Michael Jordan. Yo creo que no hay persona que no diga que es el que le inspirió a que le gustara el basquetbol y siempre he sido de Michael Jordan".

Aunque también le dio un espacio a LeBron James como el sustituto de Michael (al menos en lo mediático).