Carlos Tévez: "Cristiano se prepara para ser el mejor y a Leo le sale natural, es algo que tiene él"

"Siempre lo digo: a Messi no lo veía en el gimnasio, por ejemplo. A Messi no lo veía entrenando cómo parar la pelota o sacándose a cinco tipos de encima. Messi lo hace natural. Eso es algo natural de él. Vos lo ves, antes no pateaba tiros libres, hoy patea tiros libres y te la clava en ángulo. Eso fue practicándolo", explicó Tévez sobre Messi, dejando claro que su compatriota tiene un talento natural.