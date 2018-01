¿Carlos Bacca? ¿Otro refuerzo? Así luce el panorama para las Águilas del América

Se manejó una versión sobre la incorporación del delantero colombiano del Villarreal, Carlos Bacca. A pesar de ello, el propio entrenador de las Águilas del América, Miguel Herrera, anunció que si estaba en los planes pero no vendrá. Como consecuencia, tendrían dos opciones más en mente.



“Tenemos dos gentes que hemos visto, y si vienen sería buenísimo, sino no vamos a traer a alguien solo por traerlo. Hay un argentino y creo que hay otro colombiano pero no es (Carlos) Bacca, él no sale del Villarreal, sí preguntamos por él y nos dijeron que no”, aclaró Miguel.



Las Águilas tienen 11 jugadores nacidos fuera de México en su plantel, pero el estratega de la escuadra azulcrema considera que es importante tener un equipo completo.

“Ahorita tengo 11 (extranjeros), sería bueno para tener un equipo si hay alguna lesión, pero es más fácil manejar con un (extranjero), que de repente con dos o tres”, expresó el estratega de las Águilas.



Por ahora, el conjunto de Coapa ha arrancado el Clausura 2018 con ocho puntos de 12 posibles y se mantienen invictos, situación que lo deja conforme, pero si llega otro refuerzo tampoco será mala opción.

“Estoy contento con el equipo que hemos armado, pero si la directiva tiene la posibilidad de traer a otra gente que bueno, bienvenido”, indicó Herrera.





Jérémy Ménez se convirtió en la transferencia que más eco generó durante la pasada etapa de transferencias, ante eso, ya no se esperan otra contratación ‘sorpresa’ para las Águilas, pero no descarta ninguna posibilidad.

“Tenemos un plantel muy completo y si lo podemos ir completando sería buenísimo, no tenemos prisa. No me interés que sean una gran bomba, que sea un jugador que el equipo necesite y que sea un buen jugador, no podemos llenar por llenar no se trata de eso”, finalizó el DT de las Águilas.