"En Liga MX Toronto FC podría ser considerado un equipo para estar en la Liguilla", dice 'Tuca' Ferretti

TORONTO, Ontario -- Confiado en sus opciones y su poderío, pero muy respetuoso de Toronto FC, dueño de casa. Así se presentó el equipo de Tigres en Canadá, a un día de la disputa de la Campeones Cup (miércoles, 8:15 pm ET, Univision).

"Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que juega bien. Que intenta cuidar el balón", apuntó el arquero del club regiomontano, Nahuel Guzmán. "Todos los antecedentes nos sirven como experiencia positiva, para no repetir errores. No es una revancha. Esto es un partido, y el que gana se queda con la copa", señaló al rememorar la eliminación consecuencia de su serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Veo que la MLS está contratando no solo jugadores de Argentina, sino de otras partes del mundo también. Mi sensación y mi opinión es que están en un constante desarrollo", profundizó Guzmán. "Bienvenido este abanico de posibilidades que se abre para nosotros, los futbolistas".

'Tuca' Ferreti está convencido de que no hay diferencia entre la Liga MX y la MLS. "No veo mucha. Al contrario, creo que el progreso del fútbol-soccer en Estados Unidos es lo más impresionante en los últimos años", expresó el técnico nacido en Brasil. "La MLS va en una evolución, y la diferencia que existía hace años hoy en día no existe.