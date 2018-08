¡Sin marcha atrás! Bayern Munich se niega a negociar salida de Lewandowski

Bayern Munich sabe bien que Robert Lewandowski ha sido pieza fundamental del éxito de su escuadra desde que llegó en 2014, proveniente del Borussia Dortmund, y no piensa prescindir de él , al menos está temporada.

"Al único que no teníamos dominado era a su consejero. Pero no le hemos dado ninguna oportunidad de hablar. Él ha intentado cuatro o cinco veces concertar una cita conmigo. Le he dicho que estaba disponible el 2 de septiembre a las 14:30", confesó Hoeness en entrevista para la televisión germana.