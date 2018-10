Perú se vuelve hincha del FC Schalke 04

Durante la estancia del delantero peruano en la Bundesliga, el Schalke 04 incorporó hasta 11 futbolistas latinos. El uruguayo Vicente Sánchez llegó junto a La Foquita, después fue el turno de los brasileños Edu, Mineiro, Danilo Avelar, Michel Bastos, Rafael y Felipe Santana, además de los españoles Raúl, Escudero, Jurado y Manuel Torres.

El ejemplo del éxito se llamaba Jefferson Farfán. El futbolista en el que mirarse si el objetivo de los nombrados anteriormente era triunfar con Los Mineros. Su conexión con Edu, Jurado y sobre todo Raúl, no tardó en aparecer. La afinidad con el delantero español perduró dos temporadas y ofreció momentos únicos e inolvidables. Amigos fuera del terreno de juego, socios sobre dentro del mismo. Tanto, que el peruano ha llegado a asegurar que el ex del Real Madrid es el mejor futbolista con el que ha jugado en su vida. Una sociedad que llevó al Schalke a conquistar la Copa Alemana en la temporada 2010/11.