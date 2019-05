¡Olviden a Cristiano! Arjen Robben revela los motivos reales tras su salida del Real Madrid

"Me resultó difícil por el cambio de presidente en Real Madrid. En Madrid me sentí muy cómodo e hice buenas actuaciones. Entonces, la política del club cambió. Ya no tenía oportunidades y tuve que decidir si tenía sentido quedarme. El Bayern apostó fuerte y fue rápido y concretó. Me había mostrado desde el principio que querían comprometerse. Sienta bien cuando un club grande se esfuerza tanto y por eso me fui a Munich", reveló en entrevista para Goal.