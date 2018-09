Marco Fabián vuelve a entrenar con el Eintracht y analiza quedarse

Consciente de que no puede quedarse sin jugar un semestre, el mediocampista mexicano empezó a entrenar con las Águilas teutonas para buscar ganarse un puesto en la pantilla titular de Adolf Hütter , quien no deseaba que el jugador saliera de los vigentes campeones de la Copa Alemana.

" El entrenador realmente no quería dejarme ir. Me dijo, 'Marco, eres un jugador importante'. Él quería que me quedara. Y Fredi Bobic también me dijo que siempre soy bienvenido”, declaró el tricolor al diario Bild.