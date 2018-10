James Rodríguez, el regalo de Navidad del Bayern Múnich a sus aficionados

Los ‘Red Rockets’ no se olvidaron de los típicos martillazos que no suelen faltar en las fiestas bávaras. Una hilera de clavos sobre un tronco de árbol talado y un reto: hundirlos de un solo golpe. Entre risas, James dejó claro que se le da mejor el fútbol que los típicos juegos alemanes. " Es una tarde especial, estoy contento de estar aquí con ellos ", comentó James mientras firmaba camisetas del Bayern durante más de una hora. La sorpresa se reflejó en la cara del colombiano cuando pudo ver incluso a un aficionado con la camiseta de su país .

“ Poco a poco me voy sintiendo más seguro, pero es complicado", aseguró el colombiano. También hay tiempo para el ocio en la vida del astro cafetero: “ Me gusta ver series, sobre todo cuando hace tanto frío. He estado viendo Vikingos y American Horror Story. También me gusta jugar a la Playstation, al FIFA, cuando tengo tiempo. La vida es más tranquila que en otros países en los que he jugado", afirmó James ante su entregada audiencia.