Franck Ribéry acepta una ‘multa elevada’ por insultar a sus críticos en redes sociales

El sábado, el delantero del Bayern, ídolo del club y de los hinchas bávaros desde hace más de once años, respondió a los violentos ataques que recibió en las redes sociales tras publicar un video donde se le ve pidiendo un filete cubierto con láminas de oro en un restaurante. Pero su respuesta fue ofensiva, injuriosa y vulgar, según el propio club germano.

“Hablé mucho con Franck y le hice saber que le impondríamos una elevada multa. Lo aceptó. Ha utilizado palabras que nosotros, el Bayern de Múnich, no podemos aceptar y que Franck no puede utilizar, por ser modelo y jugador del Bayern”, declaró este domingo el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, a los periodistas que acompañan al equipo en Qatar, aunque no reveló el monto de la multa.