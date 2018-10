El VfB Stuttgart regala una prometedora estrella al fútbol de Argentina: Santiago Ascacíbar

Tuvo que pasar mucho tiempo. Desde el brasileño Dunga, capitán y campeón del mundo con Brasil en 1994, o más concretamente desde que los mexicanos Pável Pardo y Ricardo Osorio se alzaron con el trofeo de la Bundesliga, no hubo un latino que haya enamorado tan rápido al VfB Stuttgart. La historia cambió cuando un jovencito rubio y de ojos claros puso un pie en el club. Santiago Ascacíbar (25.02.1997, La Plata) impactó de inmediato en Alemania.

Una década después de la gesta de Pardo y Osorio, el Stuttgart transitaba una época de reestructuración. Su descenso a la Bundesliga 2 le abrió los ojos y cambió su política de fichajes. Comenzó a fijarse en jóvenes talentos con potencial para ser estrellas de clase mundial (Benjamin Pavard, campeón con Francia en la Copa del Mundo Rusia 2018, es el mejor ejemplo), por lo que no tardaron en posar sus ojos en Ascacíbar, quien por aquellos años era el capitán de la selección Argentina Sub 20 y también había portado el brazalete del equipo olímpico que viajó a los JJOO de Río de Janeiro en 2016.

Un partido consagratorio para Ascacíbar Su ascenso fue meteórico. Debutó en la Fecha 3 ante el Schalke 04 y su primera titularidad fue a la jornada siguiente ante VfL Wolfsburg. No tardó en ganarse la confianza plena de Hannes Wolf, su primer DT en Alemania, y se convirtió en una pieza inamovible del once titular del Stuttgart. Su nombre comenzó poco a poco a tener prestigio. Pasó de ser una promesa a convertirse en un futbolista respetado por los entrenadores y jugadores rivales.

El cambio de entrenador y la llegada de Tayfun Korkut no perjudicó en absoluto a Ascacíbar. Por el contrario, su consolidación se materializó y terminó la temporada con 28 partidos en su espalda (21 como titular). Si estuvo ausente fue por acumulación de tarjetas amarillas, pero eso no ha empañado en absoluto sus rendimientos. Las amonestaciones recibidas no tienen comparación con la jerarquía que ha demostrado para dominar el mediocampo.