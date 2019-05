Con el VAR, "los árbitros se están volviendo locos; ya no es fútbol"

No solo en México hay polémica por el uso del VAR. En Alemania, incluso, consideran que el videoarbitraje ha generado "el escándalo más grande del fútbol" y que, además, la esencia del fútbol está quedando de lado.

“ Estamos completamente en el camino equivocado. Tenemos que dar dos o tres pasos para regresar al fútbol. Todos pensaron que todo iba a estar bien con la tecnología. Pero detrás de la tecnología hay personas. No puede seguir así, es una locura. Todo el juego ya no es lo que debería ser. Ya no es futbol”, consideró Christian Streich, técnico del Friburgo.