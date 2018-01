Salcedo fue titular en empate del Eintracht ante Freiburg; Marco Fabian no jugó

El defensor tuvo una buena actuación en el encuentro, mientras que ‘Marquito’ no fue convocado en el juego que terminó con igualdad a uno.

Carlos Salcedo participó los 90’ minutos del encuentro en el que el Eintracht Frankfurt empató 1-1 con el Freiburg en duelo correspondiente a la fecha 18 de la Bundesliga. El central tuvo una destacada actuación y fue uno de los mejores en la oncena de Niko Kovac.



En tanto Marco Fabián no tuvo participación del encuentro, no fue convocado, toda vez que el estratega croata del equipo considera que aún no se encuentra en plenitud física, aunque ya ha salido de la lesión en la espalda, se espera que su regreso se dé en el próximo compromiso de las ‘Águilas’.



Sebastián Haller fue el autor del gol del Eintracht Frankfurt a los 28’ minutos, en tanto el empate definitivo se dio a los 51’ minutos por medio de Robin Koch.

Eintracht se coloca en la novena posición con 27 unidades y se acerca a los puestos de clasificación a competencias europeas. Su próximo duelo será ante Wolfsburg el próximo 20 de enero.