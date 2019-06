Fallece exjugador del Vasco da Gama en un accidente de moto tras regresar de una fiesta

Thalles Lima da Conceicao Penha, exdelantero del Vasco da Gama, falleció a los 24 años de edad, luego de sufrir un grave accidente cuando su motocicleta se estrelló contra otra en la localidad de Sao Goncalo, Río de Janeiro , fue trasladado al hospital todavía con vida, pero no soportó las heridas y terminó perdiendo la vida, dejando desamparados a cuatro hijos pequeños.

De acuerdo al Departamento de Bomberos, el accidente ocurrió a las 6:29 AM, el futbolista regresaba de una fiesta, un baile funk en el barrio de la Cerámica, al momento del choque, en el que también falleció Yuri Sergio Luparelli, de 26 años. Tres personas más quedaron heridas: Lhorrainy F. Vasconcelos (18 años) y Karolayne C. Almeida (19), quienes están estables hasta el momento, además de una tercera víctima que no ha sido identificada.