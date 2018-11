¿Aerolínea pirata? Avión del Chapecoense era investigado para saber si transportaba cocaína

Un equipo de la cadena norteamericana CNN que elaboró un documental sobre la tragedia del avión en el que viajaba el Chapecoense investigó si la aeronave siniestrada transportaba cocaína en su interior, aunque no pudieron llegar a comprobarlo, informaron los investigadores.

“Teníamos tres fuentes que lo atestiguaron, pero no fueron suficientes. No tuvimos acceso a las pruebas periciales y la investigación no llegó al punto de poder validarlo”, reconoció uno de los autores, el periodista Francho Barón, en su ponencia en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin).