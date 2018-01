Brasileño Fred se ofrece al City y elogia a Guardiola

El centrocampista brasileño Fred, del Shakhtar Donetsk, dijo en una entrevista con el diario Lance! que vería con "buenos ojos" ser traspasado al Manchester City, un "gran equipo" comandado por el español Pep Guardiola, quien a su juicio es el "mejor técnico del mundo".

"Mi agente todavía no ha llegado a pasarme nada y, que yo sepa, no hay nada todavía, pero claro que lo veo con buenos ojo. No hay como no estar entusiasmado, es un gran equipo y líder de la liga inglesa", comentó el futbolista, de 24 años.

Fred, que se formó en el Internacional de su país para después dar el salto al conjunto ucraniano, donde milita desde 2013, manifestó al citado medio que aún no ha habido ningún contacto, pero espera que "más para adelante pueda venir una propuesta y que algo sea concretado".



'Chicharito' y otros latinoamericanos que rinden más en sus selecciones que en sus clubes Hay futbolistas latinoamericanos que viven realidades muy distintas cuando se visten las playeras de sus selecciones a las de sus clubes, pues con unos son discretos mientras con los otros figuras. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El arquero Sergio Romero es un jugador con poca frecuencia en el Manchester United y cuando tiene la oportunidad en el arco sus actuaciones son poco favorables. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Romero es una de las figuras de la selección de Argentina, donde tiene su puesto como titular casi que asegurado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paolo Guerrero es una de las figuras de Flamengo, pero no es determinante con el equipo brasileño ni a nivel local ni internacional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Guerrero es el capitán y jugador más destacado de Perú, donde de paso es el máximo goleador histórico de su país. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Javier Hernández tiene una temporada muy discreta con West Ham United. 'Chicharito' evalúa incluso su salida del equipo, que está dispuesto a dejarlo ir. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es el máximo goleador en la historia de México, del que es figura en el ataque cada vez que se viste la playera del Tri. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El chileno Eduardo Vargas es jugador con Tigres en México, pero no es un titular fijo en el equipo regiomontano. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Vargas es una de las cartas en el ataque de Chile, que a pesar de no clasificar al Mundial, sí tuvo en el delantero una figura en los títulos de Copa América y subcampeonato de Copa Confederaciones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El volante peruano Christian Cueva tiene poca actividad con Sao Paulo en Brasil, donde incluso hace poco fue multado por su actitud. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Cueva es uno de los jugadores que fue clave para la selección de Perú en su clasificación al Mundial después de 36 años de ausencia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El colombiano James Rodríguez no tuvo un paso continuo por Real Madrid y a su llegada a Bayern Munich tuvo dificultades, aunque ahora ha tomado más protagonismo con los bávaros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rodríguez es, junto a Falcao García, la figura más importante en el fútbol colombiano en la actualidad y uno de los goleadores del equipo de José Pékerman. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El mexicano Miguel Layún volvió con goles en el 2018 con Porto, aunque incluso ha pensado en su salida en el mercado invernal para tener más continuidad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Layún, en cambio, es uno de los titulares inamovibles de México y con la selección muestra su mejor cara en eliminatorias y en la pasada Copa Confederaciones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El arquero colombiano David Ospina tiene muy poca actividad con Arsenal tras la llegada del checo Peter Cech. Apenas tiene minutos en torneos locales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ospina es uno de los responsables del paso de Colombia al Mundial, a pesar de que la falta de ritmo a veces le cobra factura. Sin embargo, como otros cracks, con la playera de su país brilla. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



El Shakhtar fue el primer equipo en derrotar al Manchester City en la presente temporada con un brillante desempeño de Frederico Rodrigues, más conocido Fred.

En ese encuentro de la Liga de Campeones, el equipo ucraniano venció por 2-1 a los dirigidos por Guardiola, resultado que además les valió para clasificarse para los octavos de final, donde les espera el Roma.

El centrocampista brasileño fue elogiado entonces por el extécnico de Barcelona y Bayern Múnich y la prensa inglesa especuló con que sería el elegido como el futuro sustituto de Yaya Touré y Fernandinho.



Alexis Sánchez, Pavón, Deulofeu y Rakitic, los protagonistas de los rumores en el fútbol de Europa 0 Compartir El francés Paul-Georges Ntep podría regresar a su país tras jugar con el Wolfsburgo. En la Costa Azul, especialmente el Niza, lo quieren contratar. Foto: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | Univision 0 Compartir El colombiano Steven Mendoza, quien estuvo a préstamo en el Bahia pero es propiedad del Corinthians, se iría al fútbol francés con el Amiens. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el Bordeaux, el argentino Valentín Vada pasaría al fútbol de España: lo pretende el Leganés. Foto: NICOLAS TUCAT/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Con solo 20 años, el joven Malcolm ha dejado buenas impresiones en el Bordeaux y es por eso que ya lo buscan de la Premier League. El Tottenham sería el equipo que anda tras sus pasos. Foto: NICOLAS TUCAT/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir El argentino Leonardo Ulloa buscaría nuevos aires en Inglaterra tras ser relegado a la suplencia en el Leicester City desde hace dos temporadas. Se dice que pasaría al Aston Villa. Foto: Tony Marshall/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uno de los mejores jugadores de Boca Juniors, llamado últimamente a la selección argentina, podría dar el salto a Europa. Se trata de Cristian Pavón, quien es del agrado de Arsene Wenger para el Arsenal. Foto: Marcelo Endelli/Getty Images | Univision 0 Compartir El brasileño Rafinha no ha participado tanto como esperaba en el Barcelona en lo que va de la temporada. El Inter de Milán estaría intentando ficharlo y para él sería una buena opción en busca de más minutos. Foto: AP | Univision 0 Compartir El argentno Guido Carrillo ha tenido que vivir a la sombra de Falcao en las últimas dos temporadas en el Mónaco y, a pesar de ello, siempre ha rendido cuando le toca jugar. Podría marcharse al Southampton en busca de más acción. Foto: YANN COATSALIOU/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Patrick van Aanholt sería nuevo compañero del 'Chucky' Lozano en el PSV Eindhoven, equipo que está negociando con el Crystal Palace por su traspaso. Foto: Warren Little/Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque el City suele mirar a grandes estrellas, con Fred sería una historia diferente. El brasileño es uno de los mejores hombres del Shakhtar Donetsk y 'Pep' Guardiola lo tendría en su carpeta para este invierno. Foto: CARLO HERMANN/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir En Inglaterra comentan que el portero Joe Hart estaría siendo tentado por el Newcastle pensando en el objetivo de mantener la categoría. Actualmente está a préstamo desde el Manchester City en el West Ham. Foto: Catherine Ivill/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pese al poco rodaje en el último tiempo en el PSG, Lucas Moura sigue siendo un jugador de categoría y eso lo saben en el Manchester United, equipo que podría ficharlo. Foto: MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir La historia de Gerard Deulofeu en el Barcelona está cerca de terminar, nuevamente, tras tener pocos minutos en el esquema de Valverde. El mediocampista regresaría a Italia y el Inter es el equipo que toma la delantera. Foto: David Ramos/Getty Images | Univision 0 Compartir Vicente Guaita dejaría el arco del Getafe para buscar nuevos horizontes en Inglaterra, específicamente en el Crystal Palace. Foto: Aitor Alcalde/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El portero Kiko Casilla sería el reemplazo de Guaita en los 'Azulones' en busca de más protagonismo. Con 31 años, el español está decidido a jugar más para potenciarse. Foto: Laurence Griffiths/Getty Images | Univision 0 Compartir En Inglaterra surgió la versión de que Ivan Rakitic es pretendido por dos grandes de la Premier League. El croata del Barcelona estaría en los planes del Arsenal y del Liverpool, pero por ahora no pasa de ser un rumor. Foto: AP | Univision 0 Compartir Cada vez se acerca más la llegada de Alexis Sánchez al Manchester City de Guardiola. Se espera que la próxima semana, a más tardar, ya esté lista su transferencia. Foto: Julian Finney/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lassana Diarra, a sus 32 años, sigue siendo un hombre codiciado en Europa. Milan y PSG estarían negociando con el jugador –es agente libre–, pero los parisinos llevarían la ventaja en este momento. Foto: BORIS HORVAT/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir La llegada de Francis Coquelin al Valencia C.F., desde el Arsenal, parece estar a punto de confirmarse. Sería cuestión de horas. Foto: Matthew Lewis/Getty Images | Univision 0 Compartir

"Es una felicidad ser elogiado por un entrenador como Guardiola que dice que tengo condiciones de jugar en un equipo como ese. Entonces, siempre lo veré con buenos ojos", comentó.

Fred reveló que después del triunfo sobre el City, se encontró con Guardiola y este le felicitó por la clasificación.

"Para mí es una gran satisfacción ser elogiado por el mejor técnico del mundo", añadió.



Ni Cristiano ni Messi, el futbolista más rico del mundo no ha debutado en Primera División Univision Deportes Network 0 Compartir

Fred también destacó al técnico del Manchester United, el portugués José Mourinho, al que también situó entre los mejores y del que también se especula que quiere sus servicios.

El jugador quiere ahora llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones y sueña con poder estar en la lista de convocados del seleccionador brasileño, Tite, para el Mundial de Rusia 2018.

"He hecho un buen trabajo en el Shakhtar y sé que Tite está mirándome con buenos ojos. Tengo algunos partidos por delante para que pueda verme antes de divulgar la lista final", subrayó.

No obstante, aseguró que tiene que "mantener los pies en el suelo y continuar jugando bien" para "mejorar cada día".



publicidad