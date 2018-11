Para Rivelino, Pelé es el mejor de todos los tiempos y no hay comparación con Messi

“Para mí, Pelé es de otro planeta, no se le puede comparar con otro jugador. Sus números, lo que él hizo, yo no he tenido oportunidad de ver a alguien que haga lo que Pelé jugó. No tengo como comparar, pero Messi es maravilloso, un excelente jugador, tanto que es de los mejores del mundo actualmente", apuntó el ex futbolista.