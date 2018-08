Omar Govea no fue convocado en el empate entre el Royal Antwerp y el Brujas

El mexicano Omar Govea sigue sin debutar en su nuevo club, el Royal Antwerp de Bélgica, luego de que no fuera convocado para el cotejo en el que su escuadra empatara a un gol con el Club Brujas, esto en duelo de la Jornada 4 de la Jupiler League celebrado en el Bosuilstadion.

No han sido meses nada agradables para el mediocampista potosino, ya que fue acusado por su anterior club, el Royal Mouscron, de querer imponer la contratación de su hermano, Cruz Oswaldo, para quedarse en la institución. Eso no fue bien visto y ya no quisieron renovar su préstamo al Porto.