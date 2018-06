Umtiti: "Nunca he pensado en dejar el Barça; es mi casa"

"Nunca he pensado en dejar el Barça. Se han dicho muchas cosas, pero mi prioridad desde el primer día siempre fue renovar. Me siento muy feliz en la ciudad y en el equipo y tengo la confianza de todo el mundo. No iba a irme de aquí; esta es mi casa", afirmó Umtiti durante el acto de su renovación como jugador azulgrana hasta 2023.