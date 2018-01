Se queda: Gerard Piqué firmó su renovación de contrato con el Barcelona hasta el año 2022

Barcelona - El defensa del Barcelona Gerard Piqué aseguró hoy que de no haber llegado a un acuerdo de renovación con el conjunto azulgrana, probablemente se hubiera retirado, con 32 años, en 2019, cuando hubiera expirado su anterior contrato.

"Sigo jugando a fútbol, porque juego en el Barça. No tengo la motivación de vestir otra camiseta ni de competir en otro sitio. Si no hubiéramos llegado a un acuerdo para renovar seguramente lo hubiera dejado. Ahora mismo, es el Barça o nada", confesó.



Con este emotivo video, el Barcelona celebró la renovación del contrato de Piqué Univision 0 Compartir

Tras firmar su nuevo contrato hasta 2022, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, Piqué protagonizó una sesión fotográfica sobre el césped del Camp Nou, aunque no ha posado de corto, como sucede con los nuevos fichajes, sino con traje y corbata.

Con sus padres, presentes en el acto, se ha fotografiado en el palco presidencial, un lugar que nunca ocultó que le gustaría ocupar en un futuro, aunque ha adelantado que no sería "un presidente del Barça al uso, sino un presidente atípico".



Lo que tiene claro Piqué es que, cuando se retire, no piensa dedicarse a la política. "Los políticos no se mojan nunca, así que no me veo", afirmó el central azulgrana antes de dar su opinión por enésima vez sobre el proceso independentista de Cataluña: "Antes de las elecciones, dije que esperaba que se respetara el resultado, y el resultado no está siendo respetado".



También comentó sobre las palabras que dijo tras el último derbi copero, cuando se refirió al rival como el Espanyol de Cornellà, lo que ha llevado al club blanquiazul a denunciarle a la Comisión Antiviolencia.



"No me arrepiento de lo que dije. Este fin de semana la 'Penya' jugaba en el Palau y es el Joventut de Badalona. El Espanyol está en Cornellà, eso es una obviedad", insistió.

Cuando finalice su nuevo contrato, Piqué tendrá 35 años, pero Josep Maria Bartomeu se mostró convencido de que aun firmará un contrato más. "Yo tengo claro que no será su última renovación", apuntó el presidente de la entidad azulgrana.



Piqué, por su parte, no sabe si la motivación le aguantará para seguir en activo más allá de 2022, pero daría por bueno retirarse entonces.

"Si cumplo este contrato, serán 14 años en Can Barça como jugador profesional, más 6 0 7 años en categorías inferiores. Toda una vida. Soy socio desde que nací, siento el Barça como mi casa, es el club de mi vida y nunca me he planteado otra opción. Renovar era el paso natural y me siento muy feliz, porque parece que podré acabar mi carrera aquí, lo que siempre he querido desde que volví con 22 años", ha afirmado.





Tras renovar con el Barcelona a punto de cumplir los 31, Piqué tiene claro que el equipo azulgrana va a tener total prioridad a partir de ahora, y reiteró en su intención de dejar la selección española tras el Mundial de Rusia.

"Lo más normal es que deje la selección después del Mundial. Siempre he dicho que la selección me ha dado muchísimo y que ha sido un orgullo vestir la camiseta de la selección siempre que he tenido que hacerlo. Ha sido un etapa espectacular, pero hay que cerrar etapas, y qué mejor manera que después de jugar un Mundial", concluyó.