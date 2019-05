Autopsia y federación boliviana niegan que muerte de árbitro haya sido por la altura

El médico Erick Koziner, del club Always Ready, de la primera división del fútbol local y quien socorrió al juez Víctor Hugo Hurtado, señaló tras la autopsia al cuerpo del colegiado que "no había un edema pulmonar que en las enfermedades de altura es lo primero que se observa antes de que pase al sistema cardíaco".

"La autopsia reveló un infarto agudo de miocardio, dos zonas de muerte proliferativas de células del corazón que ha provocado un edema cerebral porque no llegó oxígeno al cerebro y a partir de los cuatro minutos que no recibió oxígeno reaccionó de esta manera formando un edema", dijo Koziner al portal de Diez.bo.

Salinas deploró que por esa circunstancia haya "gente adentro y afuera que no nos quiere y va a tratar de utilizar este tema (para perjudicar al fútbol boliviano, cuando) ya se ha demostrado que (el juego en altitud) no afecta".

A 4 mil 90 metros de altitud, el estadio municipal de El Alto, del club de primera división Always Ready, es uno de los más altos del planeta. El vicepresidente de Always Ready, Andrés Costa, sostuvo que "hay que descartar la altura, porque no solo le hacen daño a Always, también a la población alteña. Existe el respaldo de la dirigencia para seguir jugando en El Alto y vamos a defender a capa y espada esta situación".