Atrápame si puedes: hacker de Football Leaks, capturado como Julian Assange

El fundador de Football Leaks al menos puede presumir que él no pasó siete años enclaustrado en una embajada, como el fundador de Wikileaks, antes de ser apresado y pasar su primera noche en una cárcel extranjera.

De 30 años, el hacker portugués Rui Pinto no cometió las mismas equivocaciones que Julian Assange y prefirió guardar el anonimato mientras filtraba al semanario alemán Der Spiegel los contratos de cracks mundiales como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Pinto hackeó sus servidores y publicó evidencias de una práctica ahora ilegal conocida como “propiedad por un tercero”. Consiste en la compra de fichas de fútbolistas hecha no por clubes de fútbol, sino por sociedades mercantiles cuyos propósitos pueden ser tan variados como levantar fachadas para lavar dinero.

Pese a que Wikileaks alcanzó primeras planas en diarios como The New York Times o The Guardian, Football Leaks podría tener una vida más larga ya que ha exhibido los nuevos modos de fraude fiscal por parte de las estrellas de equipos como el Real Madrid o el Barcelona: ingresando más dinero por derechos de imagen que por salarios.