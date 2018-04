Santos vs. Tigres, definido; Pumas decidirá el resto de los enfrentamientos

La jornada sabatina fue clave rumbo a la liguilla del torneo clausura 2018 en la Liga MX. Ya son siete los equipos que tienen asegurada su presencia en la ‘fiesta grande’.

El último puesto queda en disputa entre Pachuca y Pumas. Los Felinos se medirán ante Querétaro en el estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas y será el primer juego de la jornada dominical, al finalizar el duelo ya quedaría definida la liguilla.

Tras el empate a dos anotaciones en el ‘clásico regio’ entre Tigres y Monterrey junto con la victoria de las Águilas del América sobre Santos Laguna, el único enfrentamiento inamovible es la visita del vigente campeón, Tigres, ante los Guerreros. Mientras tanto, el resto de los equipos aún desconocen su rival ya que dependen directamente de la escuadra auriazul.

Los posibles juegos para los cuartos de final:

Triunfo de Pumas : Toluca vs Morelia / América vs Tijuana / Monterrey vs Pumas / Santos vs Tigres.

Empate de Pumas: Toluca vs Morelia / América vs Pumas / Monterrey vs Tijuana / Santos vs Tigres.

Derrota de Pumas: Toluca vs Pachuca / América vs Morelia / Monterrey vs Tijuana / Santos vs Tigres.