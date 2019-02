Mario Kempes es optimista con el futuro de Maradona como DT en México

“Le hace bien estar otra vez de vuelta . Estuvo por Catar y en los Emiratos entrenando pero de allá no se sabe tanto, pero acá sí, lo tenemos más cerca en México, ojalá que le vaya bien. Estuvo a un pasito de lograr que el equipo estuviera en primera y hay que seguir luchando…”, alentó Kempes al artífice del título de Campeón del Mundo conseguido por Argentina en México 86.

En el plano personal, Mario Kempes no se ve siguiendo los pasos de entrenador que lleva Maradona, pese a que su nombre a figurado en algunas listas de opciones.

“No creo que salga más y si sale será por casualidad. Uno no descarta nada, siempre está ese gusanito que se dice que está dentro nuestro, ojalá. Si se llega a dar, encantado, pero si no, no pasa nada”, dijo de sus posibilidades de dirigir en el corto plazo.