Maradona, sin indirectas: mis malquerientes 'son unos ineptos'

Dorados está ya en otra final de la mano de Diego Armando Maradona, quien luego de eliminar a Mineros, habló fuerte sobre sus detractores, quienes lo criticaron desde que llegó a México, pero también a los argentinos, que no lo tuvieron en consideración para para dirigir a la Selección Argentina.

"Si yo me metiera a pensar de los detractores, no viviría, lo hacen por ineptos, porque no tienen información, porque no pueden llegar a mí, no me pueden decir: 'señor Maradona, me puede dar una nota'."

"Primero tenés que trabajar, no quieras agarrar el camino más corto para ser un periodista y matar una familia, así no es el periodismo, el periodismo es el que le dice a la gente la verdad. El mensaje que le puedo mandar a los argentinos, al 95% de los periodistas, es que ninguno me puso en la fila para agarrar la selección y yo no dije nada, yo me cerré la boca y me fui a mi casa."

Hoy estoy en la fila de varios equipos, pero no me importa, en Dorados me siento feliz, me miman y estoy con mi hijo", comentó.

El pase a la antesala de la gloria en el Ascenso MX, tuvo dedicatoria especial, Maradona habló de cómo le ha servido de motivación su hijo y lo bien que se siente en Culiacán, dejando en claro que pase lo que pase en estas semanas, seguirá al frente de Dorados.