Maradona lamenta muerte de Toresani

“Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar al Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío", expresó. Asimismo, sostuvo: "Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave... Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la AFA, no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación?". "No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia", externó Maradona.