¿Adiós Dorados? Maradona advierte que volverá a Boca Juniors

"No me importa que no hayamos ganado. Soy más de Boca que nunca. Y cuidado, que en cualquier momento llego... No voy a echar a nadie, pero en cualquier momento entro en la comisión y me pongo los cortos. Aguante la 12 y aguante Boca. Sos el beso de mi mamá", dijo Maradona en el video publicado por la cuenta oficial de Boca Juniors.