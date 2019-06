Argentina sumó su primer punto en la historia de mundiales femeninos

Argentina sumó su primer punto no solo del Mundial 2019 , sino en la historia de sus tres participaciones en una justa de este calibre. El marcador fue 0-0 ante Japón .

Media hora de juego y no hubo nada de acción en las áreas. Japón dominó ese tiempo la posesión del esférico, pero Argentina metió mucha gente en su medio terreno y se paró defensivo ante las asiáticas.

Con lo que de las albicelestes en ofensiva no se vio nada. La punta, Sole Jaimes, no tuvo asociación con sus compañeras y no crearon peligro sobre la cabaña de Yamashita.